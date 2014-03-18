Міжнародна фінансова корпорація збільшить інвестиції в Україну

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) має намір збільшувати фінансування інвестиційних проектів в Україні, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, про це заявили представники МФК на чолі з головою регіонального представництва фінансової корпорації в Україні Руфатом Алімардановим під час зустрічі з головою Національного банку України Степаном Кубівим 17 березня.

«Представники МФК висловили готовність і надалі підтримувати Україну шляхом фінансування інвестиційних проектів і упровадження консультаційних програм. Було повідомлено про наміри МФК нарощувати свою інвестиційну діяльність в Україні», - йдеться у повідомленні.

У ході зустрічі Алімарданов повідомив про намір МФК продовжити довгостроковий проект у рамках програми Світового банку в обсязі 3 млрд дол. з фінансування в 2014 році близько 400 млн дол. у розвиток банківського сектора, агробізнесу й інфраструктури, підвищення енергоефективності, підтримку малого і середнього підприємництва. Також, за його словами, значна увага приділятиметься торговому фінансуванню через українські банки.

Представники корпорації зазначили, що на сьогодні загальний портфель інвестицій МФК в Україну становить понад 1 млрд дол., з яких 40% спрямовано у сільськогосподарський сектор і інфраструктуру.

Голова НБУ поінформував учасників зустрічі про поточну ситуацію в Україні і подякував МФК за співпрацю і партнерство з Нацбанком. Він також зазначив, що регулятор використовує всі можливі механізми для поліпшення інвестиційного клімату в Україні і продовжує політику відвертості, яка сприяє забезпеченню сталого припливу інвестицій в Україну.

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Як повідомляв УНІАН, останніми тижнями керівництво Нацбанку проводить постійний діалог і консультації з представниками фінансового і банківського секторів з метою спільного вироблення програми послідовних кроків для поліпшення інвестиційного клімату і оздоровлення вітчизняної економіки. Зокрема, відбулася нарада з керівниками малих і середніх банків країни, зустрічі з делегатами Європейського банку реконструкції та розвитку, Німецького банку розвитку KFW, Дойче Банку і низки вітчизняних фінансових установ.