Fitch помістило рейтинги “Укрсоцбанку” на перегляд
14:04, 18 березня 2014Фінанси
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Fitch помістило рейтинги “Укрсоцбанку” на перегляд з "негативним" прогнозом.
Fitch перегляне рейтинг “Укрсоцбанку” / REUTERS
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings помістило довгостроковий рейтинг у національній валюті “Укрсоцбанку” на рівні "B-" і його національний довгостроковий рейтинг на рівні "ААА(ukr)" на перегляд з "негативним" прогнозом, повідомило агентство.
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