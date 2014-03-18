Fitch помістило рейтинги “Укрсоцбанку” на перегляд

Fitch помістило рейтинги “Укрсоцбанку” на перегляд з "негативним" прогнозом.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings помістило довгостроковий рейтинг у національній валюті “Укрсоцбанку” на рівні "B-" і його національний довгостроковий рейтинг на рівні "ААА(ukr)" на перегляд з "негативним" прогнозом, повідомило агентство.

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