Долар на міжбанку знизився до 10,15 грн

У вівторок, 18 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 10,1000/10,5000, на 12:00 звузився спред до 10,1100/10,3000. На закриття торгів цінові рівні знизилися до 10,0500/10,1500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 14,0470/14,6055, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 14,0640/14,3325. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз до 13,9695/14,1125.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2766/0,2875, на 12:00 ціни знизилися до 0,2765/0,2817. На закриття торгів ціни підвищилися до 0,2767/0,2822. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,3300 (-0,1370).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3890/1,3940.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 березня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 10,1500/10,3500 грн/дол.