Відтік капіталу з Росії за квартал може скласти більше $50 млрд

Чистий відтік капіталу з Росії за підсумками першого кварталу 2014 року може скласти більше 50 мільярдів доларів, в цілому за рік - понад 200 мільярдів, вважає директор Інституту стратегічного аналізу ФБК Ігор Ніколаєв, передає Прайм.

"Щодо відтоку капіталу відомий поки тільки січневий показник - 17 мільярдів доларів. Є оцінки, ми їх поділяємо, що за перший квартал (відтік буде - ред.) близько 50 мільярдів доларів. Від 150 до 200 мільярдів доларів США складе чистий відтік капіталу в цьому році", - сказав журналістам у вівторок Ніколаєв.

У вівторок глава Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв повідомив журналістам, що чистий відтік капіталу з РФ в січні-лютому 2014 року оцінюється в 35 мільярдів доларів.

"Ми практично щодня рахуємо відтік капіталу. За перший квартал у нас поки що виходить, що це буде близько 73-75 мільярдів доларів", - у свою чергу додав директор Центру структурних досліджень Інституту економічної політики імені Гайдара Олексій Ведєв. Ніколаєв додав, що навіть за одним цим показником розраховувати на стабільність національної валюти не доводиться. Але, на його думку, ослаблення рубля має й інші причини.

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"Головна фундаментальна причина - це стан російської економіки. Ми фактично увійшли в рецесію, лютневі дані це ще більшою мірою підтвердять. По ВВП ще якесь зростання буде за підсумками першого кварталу, напевне, в межах одного відсотка, але окремі види діяльності вже показали мінус - це будівництво, спад інвестицій в основний капітал. Є вже хід у рецесію - це той фактор, ігнорувати який не можна", - зауважив Миколаїв.

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Крім того, на фундаментальні причини для ослаблення рубля нашаровуються чинники іншого характеру, зокрема, геополітичного, зазначив Ніколаєв. "Рубль буде слабшати, не обвально, на це вистачить резервів. Наш осінній прогноз в 37 рублів середньорічний, швидше за все, не буде реалізований. 40 рублів до кінця року по долару ми можемо мати", - зазначив експерт.