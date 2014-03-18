«МТС Україна» за рік збільшила прибуток на 24,3%

Один із найбільших українських операторів мобільного зв'язку «МТС Україна» в 2013 році в порівнянні з роком раніше збільшив чистий прибуток на 24,3% - до 2,464 млрд грн, повідомляється у фінансовому звіті оператора.

При цьому дохід компанії минулого року зріс на 3% - до 9,965 млрд грн.

Оператор пояснює збільшення фінансових і операційних показників у 2013 році зростанням абонентської бази, розвитком мережі, збільшення її пропускної здатності і швидкості передачі даних, а також зростанням обсягів користування додатковими послугами, в тому числі мобільним доступом в інтернет.

Згідно зі звітом, показник OIBDA (операційний прибуток до вирахування зносу основних засобів і амортизації нематеріальних активів) у 2013 році зріс на 5,2% - до 5,176 млрд грн з 4,919 млрд грн у 2012 році.

Показник ARPU (середня виручка на одного абонента) компанії минулого року знизився на 8% - до 35,08 грн.

Показник MoU (середня щомісячна кількість використаних хвилин) скоротився на 7,5% - до 557 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році «МТС Україна» збільшила чистий прибуток на 72,3% - до 1,98 млрд грн з 1,2 млрд грн у 2011 році.

Довідка УНІАН. «МТС Україна» є одним із найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги в стандарті GSM та CDMA-450, обслуговує понад 22 млн абонентів.

«МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми» (Росія).