МЗС заявляє, що Україна має право майже на п'яту частину активів колишнього СРСР

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

“Ми маємо право претендувати на 16,37% від усіх активів Радянського Союзу - це і нерухомість за кордоном, і золотовалютний запас, і алмазний фонд, і активи по боргам, які інші держави мали перед Радянським Союзом, тобто всі можливі активи, ми на них маємо право претендувати”, - сказав Перебийніс.

За його словами, вже понад 20 років, незважаючи на неодноразові звернення України, російська сторона не надала чіткого переліку всіх активів, які були в Радянському Союзі на момент його розпаду. “Ці факти РФ завжди приховувалися, і так досі жодній з республік колишнього Радянського союзу такі дані не були розкриті”, - сказав він.

Перебийніс також зазначив, що угода між Україною і РФ про врегулювання питань правонаступництва стосовно зовнішнього державного боргу та активів колишнього СРСР від 1994 року не є чинною, оскільки Україна не ратифікувала цей документ.

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“Російська Федерація вчора озвучила суму в 20 млрд доларів, яку Україна має їй заплатити, якщо буде претендувати, то хай Російська Федерація озвучить обсяг тих активів, які були в Радянському Союзі на момент розпаду”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству закордонних справ невідкладно підготувати правову позицію із захисту національних інтересів України при розподілі коштів і майна колишнього СРСР.

"Фактично не завершено розподіл майна Радянського союзу, і Україна має легітимні й законні претензії до Росії на те майно, яке Росія незаконно залишила за собою", – підкреслив глава уряду.

Мін'юст заявив, що Україна має намір повернути частину активів колишнього Радянського Союзу як закордонних, так і внутрішньодержавних. Зокрема, йдеться про 80 млрд доларів вкладників колишнього "Сбербанку" СРСР.