НБУ просять скасувати заборону на зміну валютного курсу протягом дня

«Експерти УКБС позитивно оцінили зміни валютного регулювання. Проте вважають, що одночасно слід скасувати норму, що забороняє зміну валютного курсу протягом операційного дня в межах однієї фінустанови», - йдеться в повідомленні асоціації, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

На думку банкірів, оскільки валютний курс встановлюється на початок робочого дня на базі вчорашнього стану міжбанківського ринку, то він не враховує попит і пропозицію як на світовому, так і на внутрішньому валютному ринку.

«Для компенсації втрат банки вимушені закладати максимальний поріг (маржу) можливого відхилення між курсами купівлі і продажу валют. Крім того, виникає загроза припинення валютно-обмінних операцій у випадку, якщо поточні валютні коливання істотно перевищують встановлений на початок робочого дня курс», - зазначають банкіри.

У зв'язку з цим УКБС пропонує скасувати існуючу заборону й дозволити банкам корегувати курс двічі на день, що, на їхню думку, усуне вказані ризики й створить умови для врахування об'єктивних ринкових чинників курсоутворення, а також наблизить валютний курс до економічно обгрунтованого рівня.

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«Заходи, які були адекватними при фіксованому курсі, втратили свою актуальність в умовах гнучкого курсу, оскільки не відповідають потребам ринку», - зазначає генеральний директор асоціації Галина Оліфер.

За її словами, можливість оперативної реакції на зміну ринкової кон'юнктури дозволить банкам не лише забезпечити безперебійне здійснення валютно-обмінних операцій для населення протягом усього дня, але й зменшить маржу при купівлі-продажі валют.

Оліфер вважає, що цей захід дозволить знизити напругу і детінізувати валютний ринок, а також сприятиме стабілізації курсу гривні.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 березня, на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні що долара закрилися на рівні 10,0500/10,1500 грн/дол., при цьому котирування протягом торгів досягали значень 10,1000/10,5000 грн/дол. Таким чином, курс гривні після стабілізації з 28 лютого до 9,2300/9,2400 грн/дол. минулого тижня знову почав просідати.

Із 7 лютого Національний банк України перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні до долара встановлюється на підставі рередньоринкового курсу на міжбанківському ринку.