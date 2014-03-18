«Ощадбанк» попереджає клієнтів про шахрайство з використанням сайтів-дублерів

За інформацією банку, останнім часом було зафіксовано випадки «фішингу» - спроб несанкціонованого отримання конфіденційної інформації держателів платіжних карток банку за допомогою шахрайських сайтів, що дублюють офіційний сайт банку. Зокрема, шахраї використовували сайт http://oschadbank.at.ua/. Банк підкреслює, що його єдиним офіційним сайтом є www.oschadnybank.com і просить при виявленні сайтів зловмисників повідомляти про це в банк.

Банк закликає громадян не втрачати пильність під час використання платіжних карток у банкоматах і мережі Інтернет, зокрема ніколи не повідомляти ПІН-код стороннім особам, невідкладно блокувати карту в разі підозри доступу до неї третіх осіб і у разі її втрати, встановлювати обмеження на кількість і суми операцій по картці, не відповідати на електронні листи з пропозицією надати свої персональні дані, проводити трансакції в мережі Інтернет лише через сайти з максимальним рівнем захисту персональної інформації і використовувати для зв'язку з банком його реквізити, зазначені в документах.

Читайте такожНайбільші банки підключаються до нової української платіжної системи

Також банк рекомендує звертати увагу на наявність підозрілих пристроїв на банкоматах, повідомляти про такі пристрої за вказаними на банкоматі телефонами і утримуватися від користування такими банкоматами. Банк пропонує оформити окрему картку для інтернет-покупок, поповнюючи її винятково перед покупкою на необхідну суму, і підключитися до послуги SMS-інформування про проведені за допомогою картки операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними міжбанківської системи протидії шахрайству, українські банки в 2013 році зафіксували 468 фактів несанкціонованих переведень коштів клієнтів з використанням систем дистанційного банківського обслуговування.

Також у 2013 році на території України було зафіксовано більш як 350 випадків використання так званого скимінгового устаткування – пристроїв, що прочитують дані карток клієнтів.