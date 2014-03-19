Норвегія заморозила переговори з Росією щодо угоди про вільну торгівлю

Норвегія призупинила переговори з Росією щодо угоди про вільну торгівлю, передає «Газета.Ru» з посиланням на видання Aftenposten.

Про заморожування торговельного співробітництва заявив міністр закордонних справ Норвегії Борге Бренде.

За даними видання, переговори з Росією велися через Європейську асоціацію вільної торгівлі (EACT) протягом тривалого часу і повинні були завершитися в середині 2014 року.

За словами Борге Бренде, рішення про припинення переговорів узгоджено з іншими учасниками EACT.

Передбачалося, що угоду про вільну торгівлю підпишуть всі країни Митного союзу - Росія, Казахстан, Білорусія.







