Норвегія заморозила переговори з Росією щодо угоди про вільну торгівлю
08:39, 19 березня 2014Фінанси
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Передбачалося, що угоду про вільну торгівлю підпишуть всі країни Митного союзу.
Норвегія відмовилася від переговорів з Росією по зоні вільної торгівлі / uk.wikipedia.org
Норвегія призупинила переговори з Росією щодо угоди про вільну торгівлю, передає «Газета.Ru» з посиланням на видання Aftenposten.
Про заморожування торговельного співробітництва заявив міністр закордонних справ Норвегії Борге Бренде.
За даними видання, переговори з Росією велися через Європейську асоціацію вільної торгівлі (EACT) протягом тривалого часу і повинні були завершитися в середині 2014 року.
За словами Борге Бренде, рішення про припинення переговорів узгоджено з іншими учасниками EACT.
Передбачалося, що угоду про вільну торгівлю підпишуть всі країни Митного союзу - Росія, Казахстан, Білорусія.
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