Греція домовилася з «трійкою» про новий транш кредиту

Греція досягла угоди з міжнародними кредиторами щодо структурних та фінансових заходів, які відкривають шлях до виділення Афінам чергового траншу кредитів. Про це заявив прем'єр-міністр Греції Антоніс Самарас, передає ИТАР-ТАСС.

Глава уряду особливо підкреслив, що в угоді не передбачаються нові заходи жорсткої економії. "Не потрібні, не будуть застосовуватися нові заходи жорсткої економії, як це з постійною підозрілістю хтось прогнозував, - сказав прем'єр. - Угода значно полегшить життя грецьким громадянам".

Самарас повідомив, що завдяки досягнутому в 2013 році первинного профіциту держбюджету приблизно в 1,5 млрд євро (перевищення держдоходів над витратами без урахування обслуговування державного боргу) вдасться виділити "понад 500 млн євро на підтримку 1 млн греків на основі критеріїв їхнього сукупного сімейного доходу та вартості майна, а також військових з місячними зарплатами нижче 1500 євро".

"Частина від суми профіциту буде спрямована, за домовленістю з кредиторами, на виплату держборгу країни, - сказав прем'єр. - На допомогу бездомним та зміцнення служб, які надають їм підтримку, буде виділено додатково 20 млн євро".

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Міністр фінансів країни Янніс Стурнарас також повідомив, що "завершилися важкі переговори", додавши, що зараз допрацьовується остаточний текст документа.

Угода досягнута після шести місяців переговорів з представниками місії "трійки" міжнародних кредиторів (ЄС, ЄЦБ і МВФ), які стартували ще в вересні 2013 року. Переговори часто зривалися через розбіжності з різних питань, включаючи звільнення з держсектора і ринкові реформи.