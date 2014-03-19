Телефонним абонентам Криму і Севастополя доведеться змінити номери і SIM-карти

При переході на російське законодавство і стандарти телефонним абонентам Криму і Севастополя доведеться змінити номери. При цьому необхідно буде поміняти і SIM-карти мобілок, відзначають російські експерти.

Як пишуть "Вісті", Роскомнадзор - російське наглядове відомство в сфері телекомунікацій - почав знайомитися з положенням справ в Криму і Севастополі. "Ми встановили контакт з місцевими структурами. Зараз вивчаємо ситуацію: які зайняті частоти, скільки ЗМІ зареєстровано і так далі", - зазначив офіційний представник Роскомнадзора Вадим Ампелонський.

Роскомнагляд думає над тим, щоб надати кримським і севастопольським операторам зв'язку «перехідний період». Це дозволить їм підлаштуватися під російське законодавство.

"Отримати російську ліцензію оператора зв'язку - це кілька місяців. А на отримання частот за російськими правилами, їх «розчищення» і здачу кожної базової станції Роскомнагляду може піти кілька років", - розповідає генеральний директор дослідницької компанії Telecomdaily Денис Шматків.

Після входження двох регіонів до складу Росії операторам доведеться міняти номерну ємність, а абонентам, відповідно, - номери телефонів. Код країни змінять з українського «+840» на російський «+7». Коди багатьох міст Криму починаються на " шістку", але в зоні «+7» шістка віддана Казахстану (ця країна користується «+7» спільно з Росією) - так що коди міст теж доведеться міняти.

Сьогодні телефонні оператори та інтернет-провайдери Криму і Севастополя з'єднані із зовнішнім світом магістральними лініями зв'язку, що проходять через територію України. Так що наявність міжнародного зв'язку та інтернет-доступу на півострові залежать від доброї волі Києва.

Послуги мобільного зв'язку на території Криму надають п'ять великих операторів. Серед них - «дочки» російських МТС і «Вимпелкому». Якщо Україна пред'явить російським операторам претензії з приводу роботи на півострові - компаніям доведеться думати, як працювати в нових російських регіонах і не посваритися з Києвом.

МТС, «Вимпелком» і «МегаФон» не стали коментувати свої плани в Криму і Севастополі.

Представники «Укртелекому» повідомили «Известиям», що ця компанія працює згідно з чинним законодавством України. Зараз оператор працює в звичайному режимі - в тому числі на території півострова.