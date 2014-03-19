Британія вперше за 30 років оновить однофунтову монету

09:27, 19 березня 2014
Фінанси
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За оцінками Королівського монетного двору, близько трьох відсотків усіх монет номіналом в один фунт зараз є підробленими

Британия впервые за 30 лет обновит однофунтовую монету

Великобританія планує замінити у 2017 році однофунтову монету в цілях боротьби з підробками, повідомляє lenta.ru з посиланням на Reuters. Нова монета змінить стару після 30 років ходіння і буде «найбільш захищеною в світі».

За оцінками Королівського монетного двору, близько трьох відсотків усіх монет номіналом в один фунт зараз є підробленими. У деяких частинах Великобританії ця частка досягає 6 відсотків. Загальна кількість підробок становить 45 мільйонів штук.

Нова двоколірна монета буде захищена інтегрованою безпечною системою ідентифікації. Система володіє трьома рівнями безпеки та може бути швидко перевірена на будь-якій стадії обігу готівки.

Проблеми з масовою підробкою однофунтових монет виявилися в країні з кінця попереднього десятиліття. При цьому більшість підробок настільки складно відрізнити від справжніх грошей, що покупці використовують їх нарівні зі звичайними монетами.

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