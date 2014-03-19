У Японії значно скоротився дефіцит торгового балансу

Негативне сальдо торгового балансу зовнішньої торгівлі Японії значно скоротилося минулого місяця в порівнянні з рекордним рівнем місяцем раніше на тлі високих темпів зростання експорту та зниження імпорту.

Дефіцит торгового балансу країни в лютому склав 800,3 млрд ієн ($7,9 млрд), що вище середнього прогнозу аналітиків, опитаних The Wall Street Journal, які очікували показник на рівні 595 млрд ієн, передає Вести.Экономика.

Позаминулого місяця від'ємне сальдо торгового балансу Японії склало 2,8 трлн ієн на тлі значного підвищення імпорту в очікуванні підвищення податку на споживання.

Темпи зростання імпорту знизилися до 9% з 25,1%, зафіксованих в січні, збільшення обсягів експорту прискорилося до 9,8% з 9,5%.

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Японія спостерігає дефіцит торгового балансу 20 місяців - найдовший період з 1979 р.

“Ймовірно, Японія дійшла до максимального значення від'ємного сальдо торговельного балансу, тому в подальшому буде спостерігатися скорочення”, - підкреслює Хідекі Матсумура, економіст Japan Research Institute.