Турчинов доручив посилити боротьбу з рейдерством

Виконуючий обов’язки президента України Олександр Турчинов підписав указ «Про посилення протидії рейдерству».

Відповідний указ 313/2014З розміщено на сайті в.о. глави держави.

«З метою посилення захисту прав суб'єктів господарювання, протидії протиправному позбавленню права власності, недопущення використання схем і методів рейдерського захоплення суб'єктів господарювання, заволодіння їх майном та відповідно до статті 112 Конституції України постановляю: Визнати за необхідне вжиття невідкладних заходів щодо посилення протидії рейдерству та посилення захисту права власності», - йдеться в указі.

Згідно з документом, тимчасово виконуючому повноваження глави Адміністрації Президента Сергієві Пашинському доручено забезпечити: «збирання, аналіз та узагальнення інформації про факти порушення законодавства, пов'язані з протиправним поглинанням та захопленням суб'єктів господарювання, позбавленням права власності, використанням судів для рейдерства, а також про заходи, що вживаються уповноваженими органами для протидії таким порушенням».

Крім того, він має забезпечити підготовку пропозицій щодо вдосконалення механізмів протидії рейдерству та посилення захисту права власності.

Для проведення зазначеної роботи, а також для сприяння узгодженню заходів правоохоронних органів щодо протидії рейдерству Пашинському доручено невідкладно створити робочу групу, включивши до її складу працівників органів виконавчої влади, правоохоронних органів, народних депутатів України, представників громадських об'єднань, незалежних експертів.

Водночас Генеральна прокуратура має вжити невідкладних заходів для посилення нагляду за додержанням законів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню суб'єктів господарювання, позбавленню права власності.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.