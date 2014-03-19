Яценюк пропонує оподатковувати доходи з депозитів понад 50 тис. гривень

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонує оподатковувати доходи з депозитів, обсяг яких перевищує 50 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду.

«Наскільки мені відомо, 90% українців мають депозити до 50 тис. грн. Доходи за такими депозитами не повинні оподатковуватися. А 10% багатих повинні ділитися з суспільством», - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, таким чином, з одного боку, буде вирішено питання того, щоб «люди несли кошти на депозити», з іншого боку – питання соціальної справедливості.

«Якщо ти одержуєш сотні тисяч доходів, треба частину віддавати суспільству. І тому я прошу, щоб у нас саме таке рішення було ухвалене. І я звертатимуся до парламенту, в якому також перебувають ті 10% українців, які одержують значні доходи від розміщення коштів на депозитних рахунках», - сказав Яценюк.

Прем'єр також відзначив, що готовий особисто сплатити податок зі своїх доходів.

«З тих доходів, які є у мене, процентні доходи від розміщення депозитів становили 614 тис. грн. Я не заплатив ні гривні податку до бюджету. Я вважаю, що це неправильно. Ми повинні оподаткувати і мій дохід, і доходи тих громадян, які одержують істотні кошти від розміщення депозитів», - сказав Яценюк, ще раз наголосивши, що незначні депозити не повинні оподатковуватися.

Як повідомляв УНІАН, питання оподаткування доходів із депозитів було внесене до порядку денного роботи уряду.

Питання оподаткування доходів із депозитів в Україні обговорюється не вперше. Зокрема, минулого року в уряді обговорювалося питання оподаткування доходів із депозитів в обсягу більш як 200 тис. грн. Водночас, в парламенті обговорювався законопроект депутата Верховної Ради від Партії регіонів Євгена Стрибала, який запропонував парламенту ввести оподаткування доходів від депозитів фізичних осіб за ставкою 25%.