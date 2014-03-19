Міжбанк відкрився зростанням долара на 10 копійок

У середу, 19 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 9,9500/10,2500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг» котирування гривні щодо євро пішли вниз - 13,8545/14,2740 грн/євро.

Ціни на російську валюту впали - 0,2758/0,2842 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - 1,3923/25 (вівторок - 1,3909/11).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 березня на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 10,1000/10,5000, до 12:00 звузився спред до 10,1100/10,3000. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 10,0500/10,1500.