Кабмін розраховує до п'ятниці домовитися з МВФ

Кабінет міністрів України має намір до п'ятниці вийти на конкретне рішення за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання уряду заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

За його словами, місія перейшла від оцінного статусу до переговорного, і зараз тривають переговори з усього спектру економічних питань. «Ми плануємо до від'їзду до Брюсселя (прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка – УНІАН) поінформувати про домовленості, досягнуті з МВФ», - сказав Шлапак.

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Як повідомляв УНІАН, оціночна місія МВФ, що працювала в Києві з 4 березня, залишається як переговорна до 21 березня поточного року. За інформацією фонду, рішення про нову програму співпраці з Україною може бути прийнято в стислі терміни, і ключовим для Фонду стане не політична стабільність в країні, а бажання уряду реалізовувати план реформ.

В уряді припускають, що нова програма кредитування може бути розрахована на 2,5 року, обсяг кредитування може скласти близько 15 млрд дол., і перший транш Україна може отримати вже на початку квітня.

Україна відновила активний діалог з Міжнародним валютним фондом в лютому 2014 року - після призначення нового складу уряду.