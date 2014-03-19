У Нацбанку запевняють, що не ініціювали закриття обмінних пунктів

Національний банк України не ініціював закриття обмінних пунктів і готовий зустрітися з їхніми керівниками для обговорення питань, що цікавлять, заявила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова учасникам пікету під Нацбанком, на якому були присутні кілька десятків працівників обмінних пунктів.

«Національний банк не ініціював закриття обмінних пунктів. Таке питання не піднімалося», - сказала Щербакова.

Водночас, вона додала, що якщо така проблема існує, то регулятор готовий зібрати нараду керівників обмінних пунктів і обговорити з ними питання, що їх цікавлять.

Нагадаємо, що в середу, 19 березня, співробітники пунктів обміну валют проводять пікетування Нацбанку з вимогою захистити їхні права, дати гарантії роботи і припинити спекулювати на закритті обмінників в Україні.

Читайте такожНБУ просять скасувати заборону на зміну валютного курсу протягом дня