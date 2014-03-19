Кабмін посилить фіскальні заходи для отримання грошей від МВФ

Кабінет міністрів України на засіданні в суботу, 22 березня, планує розглянути пакет законопроектів, що стосуються запровадження жорстких фіскальних заходів з метою пришвидження отримання коштів Міжнародного валютного фонду.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду сказав прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Я звертаюсь до членів уряду: ми в суботу з вами повинні провести засідання. Міністерство фінансів готує пакет законів, що стосуються запровадження жорстких фіскальних заходів. І ми повинні на наступному тижні їх проголосувати для того, щоб пришвиджити процес отримання коштів від МВФ", - сказав він.