Кабмін посилить фіскальні заходи для отримання грошей від МВФ
11:45, 19 березня 2014Фінанси
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Міністерство фінансів готує пакет законів, які стосуються запровадження жорстких фіскальних заходів.
Планується розглянути пакет законопроектів з метою прискорення отримання коштів МВФ / REUTERS
Кабінет міністрів України на засіданні в суботу, 22 березня, планує розглянути пакет законопроектів, що стосуються запровадження жорстких фіскальних заходів з метою пришвидження отримання коштів Міжнародного валютного фонду.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду сказав прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.
"Я звертаюсь до членів уряду: ми в суботу з вами повинні провести засідання. Міністерство фінансів готує пакет законів, що стосуються запровадження жорстких фіскальних заходів. І ми повинні на наступному тижні їх проголосувати для того, щоб пришвиджити процес отримання коштів від МВФ", - сказав він.
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