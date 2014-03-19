Яценюк очікує на зростання економіки України з 2015 року

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк очікує на стабілізацію економічної ситуації впродовж 2014 року і зростання економіки України з 2015 року.



Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні уряду.

"Я сподіваюся, що стабілізаційний період триватиме впродовж цього року, а економічне зростання, яке базуватиметься на показниках 2014 року, піде наступного року", - сказав глава уряду.

За його словами, зараз головне "не впасти". "І ми зробимо все для того, щоб утримати економічну ситуацію", - запевнив Яценюк.

Раніше він доручив уряду, особливо Мінфіну і Мінекономрозвитку, підготувати так званий позитивний пакет законопроектів, що стосуються питань дерегуляції, залучення інвестицій, створення робочих місць.

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Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Олександр Шлапак у інтерв'ю журналістам заявив, що за підсумками 2014 року Україна, найімовірніше, одержить нульове зростання економіки.

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Держбюджет на 2014 рік передбачає номінальний ВВП за підсумками року на рівні 1,695 трлн грн і зростання реального ВВП на 3%. Водночас, провідні світові рейтингові агентства, а також Міжнародний валютний фонд прогнозують зростання ВВП України на рівні не більш як 1%.

У 2015 році світові рейтингові агентства, а також міжнародні фінансові організації також чекають в Україні економічне зростання в 1,5-2,5%.

У свою чергу, Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір розробити план заходів, втілення яких дозволить впродовж найближчих семи років збільшити ВВП України в 2,7 разу.

