Нацбанк відмовився від операцій репо, що ініціюються банками

Національний банк України відмовився від проведення операцій репо, що ініціюються банками, і надаватиме ліквідність переважно на щотижневих тендерах із рефінансування, повідомляється на сайті регулятора.

НБУ нагадав, що вжив низку кроків для підвищення прозорості рефінансування банків.

Зокрема, Нацбанк відмовився від проведення операцій репо, тобто операцій з держоблігаціями України і банківськими металами між НБУ і банками, що ініціюються банками.

Регулятор надаватиме переважний обсяг ліквідності на щотижневих тендерах із рефінансування, що поставить всі банки в рівні умови і дасть поштовх розвитку ринку.

Крім цього, тендери проводитимуться без оголошення обсягів і ставок, що дозволить визначати об'єктивний обсяг попиту і ринкової вартості ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в Україні дестабілізувала банківську систему країни, що призвело до відпливу депозитів із банків, а курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до 10-11 грн/дол. із 8 грн/дол. у грудні 2013 року.

З 7 лютого Нацбанк перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, а наприкінці лютого ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Водночас регулятор встановив низку обмежень на валютному ринку і посилив свою присутність на ринку ліквідності, надаючи підтримку у формі рефінансування всім банкам без винятку.

Обсяг депозитів в українських банках у лютому знизився на 5,1% щодо гривні та на 5,8% - щодо валюти. За словами банкірів, такий рівень відпливу вкладів не є критичним, але вже відчутний для банків, і у ряді регіонів країни вкладники продовжують дострокове вилучення депозитів.