Банки України за два місяці отримали 2,6 млрд гривень збитків

Банківська система України за підсумками січня-лютого 2014 року одержала 2,6 млрд грн збитків проти 788 млн. грн прибутку, одержаною за підсумками січня-лютого 2013 року, говориться в повідомленні Національного банку України.

При цьому, за даними регулятора, за підсумками січня 2014 року банки України одержали прибуток у розмірі 810 млн. грн.

За інформацією Нацбанку, в січні-лютому 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року доходи банків зросли на 30,1% – до 33,1 млрд грн, витрати – на 30,1%, до 35,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банк «Форум», в якому Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 14 березня ввів тимчасову адміністрацію, станом на 1 березня накопичив 6,034 млрд грн збитків.

Прибуток банківської системи України за січень 2014 року становив 810 млн. грн, що на 230 млн. грн, або на 39,66%, більше показника за аналогічний період минулого року в 580 млн. грн.

Прибуток банківської системи України в 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 разу нижче за показник прибутку за підсумками 2012 року.