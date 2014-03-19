До України через системи грошових переказів за рік надійшло майже $5 млрд

За підсумками 2013 року з використанням систем грошових переказів до України надійшло 4,9 млрд дол. (в еквіваленті), що на 14% більше показника 2012 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, сума грошових переказів усередині країни становила 42,8 млрд грн і 12,4 млн дол. (в еквіваленті).

За інформацією НБУ, у 2013 році на території України здійснювали діяльність з переказу коштів 16 систем переказу коштів, створених резидентами України, з яких 12 систем створені банками і 4 системи - небанківськими установами.

Також на території України функціонували 22 міжнародні системи переказу коштів, створених нерезидентами. Учасниками таких систем є близько 150 банків України, «Українська фінансова група» та національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта».

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року з використанням систем грошових переказів до України надійшло 4,297 млрд дол. (в еквіваленті). Сума грошових переказів усередині країни - 21,568 млрд грн і 12 млн дол. (в еквіваленті).