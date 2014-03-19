Єврокомісія виділила Україні 1 млрд євро допомоги

Єврокомісія затвердила виділення Україні 1 млрд євро допомоги на додаток до виділених у 2010 році 610 млн євро макрофінансової допомоги.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив журналістам віце-президент Єврокомісії Оллі Рен.

"Єврокомісія затвердила виділення 1 млрд євро як макрофанансову допомогу на додаток до 610 млн євро", - сказав Рен.

"Ми не повинні забувати, що Україна перебуває у важкій фінансовій та економічній ситуації, яка різко погіршується. Є потреба в міжнародних зусиллях для допомоги Україні з тим, аби створити умови для економічної та політичної стабілізації України", - додав Рен.

"Умови допомоги ЄС - структурні реформи і порядок в управлінні державними фінансами та боротьба з корупцією", - повідомив віце-президент Єврокомісії.

За словами Рена, перший транш у 100 млн євро буде доступний Києву одразу після досягнення угоди про відновлення фінансування з боку МВФ, 500 млн євро - впродовж короткого часу після першого траншу, а 1 млрд євро - до кінця цього року.

Рен висловив сподівання на швидке затвердження пакета фінансової допомоги Україні Європарламентом.

За словами Рена, Євросоюз працює у тісній координації з Міжнародним валютним фондом і разом з фондом наполягає на реформі ціноутворення на електронергію та енергоносії для населення.

"Ми розуміємо, що це може мати складні соціальні наслідки, але український уряд має створити схему підтримки найбільш соціально незахищених верств населення, щоб була цій частині населення допомога. Але енергоносії та електрика дуже субсидовані в Україні і лягають важким тягарем на державний бюджет. Є потреба в реформах тут", - сказав Рен.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу оголосив про виділення Києву пакета допомоги з боку ЄС в 11 млрд євро, з яких 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, ЄБРР має надати 5 млрд євро, і 3 млрд євро мають надійти від Європейського інвестиційного банку.

У 2010 році Євросоюз виділив Україні 610 млн євро, але кошти не надішли через відсутність програми співпраці Києва з МВФ і браку економічних реформ в Україні.