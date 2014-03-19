Турчинов підписав закон про виділення 7 млрд грн українській армії

В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав Закон № 1128-VІІ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

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Як повідомляв УНІАН, 17 березня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", яким передбачено виділення додаткового фінансування на цей рік за бюджетною програмою КПКВК 3511030 "Резервний фонд" у сумі 6 882,4 млн грн за рахунок оптимізації бюджетних програм державного бюджету, які є непріоритетними та першочерговими.

За словами міністра фінансів Олександра Шлапака, для проведення часткової мобілізації необхідно 7,6 млрд грн, і значна частина цих коштів є “в наших головних розпорядників бюджетних коштів. Таким чином, сума, яка пропонується для перерозподілу - 6 млрд 882 млн грн”.

Шлапак наголосив, що “майже половина цієї суми піде на придбання озброєння і техніки, ремонт техніки, придбання спецавтотранспорту і спеціальних автомобілів”, на проведення навчальних зборів і таборів. Йдеться про мобілізацію додатково 43,9 тис. військовослужбовців.

Як пояснив Шлапак, оскільки в Україні немає інших можливостей для знаходження коштів, тому необхідний перерозподіл видатків бюджету.

За його словами, “більше 1 млрд грн передбачено зняти з централізованих капітальних видатків, більше 1 млрд грн – з Фонду регіонального розвитку, майже 600 млн грн - з Мінрегбуду”.

16 березня Кабінет міністрів схвалив законопроект про внесення змін до державного бюджету 2014 року для формування резервного фонду в розмірі 6,8 млрд грн.