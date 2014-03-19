Долар закріпився на позначці 10,20 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 9,9500/10,2500, до 12:00 звузився спред 10,0000/10,1500. До закриття торгів цінові рівні підвищилися 10,1000/10,2000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2758/0,2842, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2769/0.2811. До закриття торгів ціни піднялися 0,2798/0,2820. У Росії курс долар-рубль продовжує падати, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,0310 (-0.3265).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3905/1,3930. Ринок євро-гривні відкрився котируваннями - 13,8545/14,2740, до 12:00 ціни становили 13,9070/14,1195. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору 14,0600/14,2035.

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