Швейцарія заморозила переговори з МС щодо зони вільної торгівлі

Швейцарія припинила переговори про створення зони вільної торгівлі з Митним союзом (МС), передає РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

У середині грудня минулого року МЗС РФ повідомив, що представники Митного союзу Росії, Білорусії і Казахстану ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з Новою Зеландією і країнами Європи, що не входять до ЄС (зокрема і Швейцарією).

"Ми вирішили заморозити (переговори) та повідомили про це росіян", - заявив міністр в ефірі радіо SRF. Він зазначив, що рішення, прийняте в середу швейцарським урядом, пов'язане з ситуацією навколо Криму.

"Угоди про вільну торгівлю важливі, важливий російський ринок, важливий ринок МС, але не будь-якою ціною", - заявив глава Мінекономіки. За його словами, переговори можуть відновитися після "стабілізації ситуації". Торкаючись можливі санкції проти Росії, Шнайдер-Амманн відповів, що Федеральна рада Швейцарії обов'язково обговорить це питання протягом найближчих тижнів.