Кабмін у суботу збирається схвалити введення податку на доходи з депозитів

Законопроекти про оподаткування відсотків за депозитами, а також нова редакція проекту закону про державні закупівлі будуть остаточно розглянуті і схвалені на наступному засіданні уряду, запланованому на суботу, 22 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак.

«Оподаткування депозитів – це один з 14 законів, які передбачають зміни в оподаткування. Зараз не на часі озвучувати положення документа, тому що рішення не ухвалене, до суботи буде дискусія, - сказав Семерак. - Було розглянуто законопроект щодо держзакупівль. Я б хотів звернути увагу на те, що на сьогодні законодавство, яке працює в Україні, передбачає 44 винятки з процедур. Проект, який розглядає Кабмін, передбачає тільки 9 винятків, які є нормою для ЄС. Цей законопроект сьогодні обговорювався. Остаточне рішення щодо цього законопроекта буде ухвалено у суботу».

Семерак припустив, що заявлені законопроекти будуть передані до Верховної Ради і можуть бути винесені на обговорення до парламенту вже наступного пленарного тижня.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступив з ініціативою оподатковувати доходи з депозитів, обсяг яких перевищує 50 тис. грн.

За його словами, таким чином, з одного боку, буде вирішено питання того, щоб «люди несли кошти на депозити», з іншого боку - питання соціальної справедливості.

Питання оподаткування доходів з депозитів в Україні обговорюється не перший раз. Зокрема, в минулому році в уряді обговорювалося питання оподаткування доходів з депозитів в обсязі понад 200 тис. грн.

У той же час, в парламенті обговорювався законопроект депутата Верховної Ради від Партії регіонів Євгена Сігала, який запропонував парламенту ввести оподаткування доходів від депозитів фізичних осіб за ставкою 25%.