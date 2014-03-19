Новий голова податкової вважає, що потрібно стабілізувати надходження до бюджету

Перший заступник міністра доходів і зборів України, голова ліквідаційної комісії Міндоходів і відповідальний за проведення податкової політики Ігор Білоус назвав стабілізацію надходжень до бюджетів усіх рівнів першочерговим завданням органів Міндоходів.

Про це він заявив на апаратній нараді у Міндоходів, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Повинні бути задіяні всі резерви для забезпечення стабільних надходжень за рахунок ліквідації схем ухилення від сплати податків і ліквідації конвертаційних центрів. Усі виведені з тіні кошти потрібно залучати в економіку», - цитує прес-служба Білоуса.

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При цьому він зазначив, що особливу увагу буде надано адмініструванню найбільш корупційних податків, зокрема, податку на додану вартість. «Ми повинні взяти під особливий контроль відшкодування податку на додану вартість і припинити розкрадання коштів з бюджету. Підприємства, які використовують послуги махінаторів, не мають отримати відшкодування ПДВ», - наголосив Білоус.

Він також зазначив, що органи Міндоходів повинні викорінити практику використання податкових ям, що дозволяли здійснювати нелегальне переміщення товарів через кордон.

Як повідомили у прес-службі, з метою забезпечення контролю за надходженнями до бюджету у Міндоходів створено спеціальну робочу групу. Її учасники будуть аналізувати економічні можливості кожного регіону та вживати оперативні заходи для мобілізації резервів у бюджети всіх рівнів.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державну податкову і митні служби Міністерству фінансів України. Рішення про ліквідацію міністерства обговорювалося до призначення нових міністрів за пропозицією народного депутата Сергія Міщенка.

12 березня Кабінет міністрів України сформував ліквідаційну комісію Міністерства доходів і зборів України і призначив відповідальних за проведення податкової та митної політики - Ігоря Білоуса (податкова політика), Віталія Науменка (митна політика) та Володимира Хоменка (єдина служба фінансових розслідувань).

13 березня міністр фінансів Олександр Шлапак представив новопризначених колективу Міндоходів. Говорячи про пріоритети своєї роботи, Ігор Білоус, зокрема зазначав, що у планах відомства - амністія капіталу і введення системи непрямого оподаткування, за якої невідповідності доходів і витрат будуть розслідуватися податковою міліцією.