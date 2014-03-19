Люди Арбузова намагаються зберегти свою людину на чолі НАБУ

Завтра має відбутися засідання ради НАБУ, на якому планувалося змістити Сергія Мамедова з посади виконавчого директора асоціації. Однак сьогодні представники департаменту банківського нагляду НБУ почали обдзвонювати комерційні банки з наполегливим проханням підтримати на посаді директора НАБУ пана Мамедова.

Банкіри сумніваються, що майданівський комендант Українського дому Степан Кубів, який зараз очолює Наубанк, давав таку вказівку своїм підопічним, бо курирують процес домовленостей із банками екс-глава НБУ Ігор Соркін, а також директор департаменту банківського нагляду Олексій Ткаченко (дзвінки банкірам здійснює департамент пруденційного нагляду). Їх призначення до Нацбанку свого часу "продавив" в.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов, який знаходиться в бігах.

Він же погоджував призначення Сергія Мамедова головою правління "Укргазбанку" і виконавчим директором НАБУ. Сам пан Мамедов, який є співвласником банку "Глобус", входить до так званого "клубу скарбників", вихідцями з якого були Арбузов і його перший заступник НБУ Юрій Колобов.