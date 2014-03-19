НБУ скоротив до 5 днів мінімальний термін купівлі валюти на міжбанку

Відповідну норму закріплено в постанові правління Національного банку України від 18 березня 2014 року №137 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 6 лютого 2014 №49 (зі змінами)".

Згідно з постановою, рішення було прийняте завдяки поступовому зниженню надмірної волатильності, яке останнім часом спостерігалося на міжбанківському валютному ринку та з урахуванням побажань і пропозицій банківського та ділового співтовариства.

«Термін здійснення операції з купівлі уповноваженими банками іноземної валюти за дорученням юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців буде діяти до ухвалення Національним банком України окремого рішення», - наголошується в повідомленні регулятора.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 7 лютого ввів тимчасові обмеження щодо операцій з рахунками клієнтів за їх дорученням і на купівлю валюти. Відповідні обмеження передбачені Постановою НБУ №49, яка підвищує можливість прогнозування пікових навантажень на валютному ринку, покращує умови фінансового моніторингу та не обмежує використання громадянами їх доходів і заощаджень.

Згідно з постановою, банки зобов'язані зараховувати гривневі кошти за заявками юридичних осіб і фізосіб-підприємців на купівлю іноземної валюти на окремий рахунок. Ці кошти можуть бути використані для фактичної купівлі валюти не раніше, ніж на шостий операційний день після зарахування гривневих коштів на цей рахунок. А до цього, наступного дня після отримання заявки на покупку валюти, банки зобов'язані подавати зведений реєстр таких заявок до Національного банку України.