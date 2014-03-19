Росія обіцяє Криму близько $1,5 млрд зі свого бюджету

Дефіцит бюджетів Криму та Севастополя у 2014 році оцінюється приблизно в 55 мільярдів рублів (на даний момент близько 1,5 млрд доларів - УНІАН). Кошти на підтримку Криму планується направляти із нерозподіленого резерву федерального бюджету РФ, Фонд національного добробуту (ФНБ) для цих цілей задіяний не буде, заявив голова Мінфіну РФ Антон Сілуанов, передає Прайм.

"Загальний дефіцит бюджету на 2014 рік Севастополя і Криму - 55 мільярдів рублів у річному обчисленні. 10 з невеликим - це Севастополь, решта 44 з чимось - це Крим", - сказав він журналістам.

Сілуанов нагадав, що у федеральному бюджеті РФ є резерв коштів у сумі 243 мільярди рублів. "Будемо звертатися до керівництва країни, щоб дозволили нам його направити на підтримку Криму і відновлення економіки", - сказав міністр. Він уточнив, що кошти будуть перераховані у вигляді міжбюджетних трансфертів.

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Відповідаючи на питання, чи можуть бути задіяні кошти ФНБ для допомоги Криму, Силуанов сказав: "Ні".

Глава Мінфіну додав, що необхідно також повністю задіяти наявний у Криму податковий потенціал. "Там, до речі, цифри немаленькі. Є великі компанії, що мають центр прибутку не в Криму, тому їх потрібно зареєструвати як самостійні юридичні підрозділи", - сказав він.