ФРС погіршила прогноз щодо зростання економіки США на 2014 рік

Федеральна резервна система США погіршила прогноз щодо зростання економіки країни в 2014 році до 2,8-3% проти 2,8-3,2% у грудні минулого року, повідомляється в прес-релізі регулятора.

Інфляція складе 1,5-1,6% (1,4-1,6% у грудні), рівень безробіття перебуватиме в межах 6,1-6,3% (6,3-6,6% раніше), передає ПРАЙМ.

У 2015 році ВВП прогнозується на рівні 3-3,2% (3-3,4% у грудні), інфляція - на рівні 1,5-2%, як і очікувалося раніше, а безробіття складе 5,6-5,9% (5,8-6,1% раніше).

У довгостроковій перспективі ФРС прогнозує зростання американської економіки на 2,2-2,3%, рівень безробіття у межах 5,2-5,6%, інфляцію на рівні 2%.