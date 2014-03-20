Центробанк США скоротив скупку активів ще на $10 млрд

ФРС США скоротила обсяг скупки активів до $55 мільярдів на місяць із $65 мільярдів, як і очікували більшість аналітиків, проте відмовилася від цільового рівня безробіття на позначці 6,5 відсотків як індикатора, що визначає її дії щодо ключової процентної ставки, повідомляє Reuters.

У заяві американського центробанку, випущеній за підсумками дводенного засідання, йдеться, що, визначаючи термін, протягом якого ставка федерального фінансування буде перебувати на поточному рівні 0,00-0,25 відсотка річних, він буде враховувати прогрес у досягненні інфляційного орієнтира 2,0 відсотка та максимальної зайнятості.

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ФРС зазначила, що зміна прогнозу майбутніх дій не означає зміни намірів центробанку щодо напрямків політики, а також повторила, що, найімовірніше, продовжить скорочувати скупку активів рівномірними кроками у разі поліпшення ситуації на ринку праці та руху інфляції до орієнтиру.

Американський центробанк також наголосив, що стимулююча політика залишиться затребуваною на протязі значного періоду після завершення скупки активів, і що ключова ставка може залишатися нижче нормальних рівнів довгий час після того, як зайнятість і динаміка цін наблизяться до відповідних його мандату рівнів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2014 року Федеральна резервна система США скоротила скупку активів на $10 мільярдів до $65 мільярдів на місяць і зберегла ключову ставку федерального фінансування в діапазоні 0,00-0,25 відсотка річних.