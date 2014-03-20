Apple у рейтингу найдорожчих американських брендів оцінений у $104,7 млрд

Агентство Brand Finance опублікувало черговий рейтинг найдорожчих американських брендів, що включає в себе список з 500 компаній. Іменується він Billion Dollar Brands.

Експерти підрахували, що вартість марки Apple становить $104,7 млрд. Причому ця цифра виходить не з оцінки ринкової капіталізації чи активів, а розраховується з допомогою досить небанальною методології: вартість компаній визначалася на основі ціни, яку вони могли б виплатити за ліцензування свого бренду, якби не володіли ним, повідомляють Вести Экономика.

У підсумку Apple сильно відірвалася від конкурентів. Інтернет-гігант Google, що посідає друге місце в рейтингу Billion Dollar Brands, отримав оцінку бренду в розмірі $68,6 млрд, а Microsoft - $62,8 млрд, зайнявши третю позицію. Слідом ідуть Verizon ($53,5 млрд), General Electric ($52,5 млрд) і AT&T ($45,4 млрд).

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Серед представників технологічного сектору варто також зазначити присутність Intel на 18-й позиції рейтингу з вартістю бренду в $22,9 млрд, Cisco - на 21-й сходинці ($20,8 млрд), Oracle - на 22-й ($20,6 млрд) і Hewlett-Packard - на 24-й ($19,8 млрд). Крім цього, до списку увійшли компанії eBay, Facebook, PayPal і Yahoo!, що розташувалися на 37-му, 48, 64-м і 92-му місцях відповідно.