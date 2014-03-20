Економіка Греції стабілізується, заявляє "трійка" кредиторів країни

Економіка Греції стабілізується, що дозволить Афінам виконати свої бюджетні цілі у 2014 році.

Про це йдеться в опублікованій у середу ввечері в Брюсселі заяві "трійки" міжнародних кредиторів Греції, куди входять Єврокомісія, Європейський центробанк і МВФ, передає ІТАР-ТАСС.

Кредитори підтвердили досягнення угоди з Афінами, яке дозволить перерахувати Греції черговий транш макрофінансової допомоги в 8,5 млрд євро в рамках другої антикризової програми для країни. Рішення про перерахування цього траншу має бути ухвалене на найближчому засіданні Єврогрупи на початку квітня. Сумарний обсяг другої програми для Греції становить 130 млрд євро, її дія припиняється цього літа.

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"Трійка" також підтвердила, що Афіни змогли у 2013 році забезпечити умовний профіцит бюджету в 1,5 млрд євро, якщо не брати до уваги витрати на обслуговування зовнішнього боргу Греції, які повністю погашаються за рахунок міжнародних кредиторів.

"Можна очікувати, що Греція зможе повторити цей результат у 2014 році, що дозволить розраховувати на виконання бюджетних цілей", - наголошується в заяві "трійки".

Згідно з прогнозом Єврокомісії, у 2014 році Греція повинна скоротити дефіцит свого бюджету з 13,1% ВВП до 2,2% із тим, щоб досягти дефіциту в 1% до 2015 року. Цього року вперше у Греції повинно початися економічне зростання на рівні 0,6%, наступного року цей показник повинен досягти 2,9%.