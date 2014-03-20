Долар на відкритті міжбанку піднявся до 10,30 грн
10:51, 20 березня 2014Фінанси
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Євро на міжбанківському ринку коштує 14,24 грн.
Долар на міжбанку знову дорожчає
У четвер, 20 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань до 10,1000/10,3000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.
Котирування євро-гривні становили 13,9705/14,2490.
Ціни на російську валюту піднялися до 0,2793/0,2848.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,3829/31 (середа - 1,3923/25).
Як повідомляв УНІАН, у середу, 19 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 9,9500/10,2500, на 12:00 звузився спред до 10,0000/10,1500. На закриття торгів цінові рівні підвищилися до 10,1000/10,2000.
Нацбанк у середу на ринок не виходив.
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