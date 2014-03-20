У Білорусі не будуть послаблювати рубль через Росію та Україну
Національний банк Білорусі не думає про девальвацію білоруського рубля.
Національний банк Білорусі не думає про девальвацію білоруського рубля, незважаючи на послаблення національних валют у сусідніх Росії та Україні, на частку яких припадає понад половину білоруського експорту.
Про це сказав заступник голови Нацбанку Сергій Калечиць, на форумі Cbonds в Білорусії, передає "Рейтер".
З початку року білоруський рубль зміцнився майже на 7% до російського і на 19% щодо гривні.
До того ж минулого року, за даними Белстата, Білорусь експортувала в Росію і Україну товарів на $21 мільярд, при загальному обсязі експорту в $37 мільярдів.
"Політика, яка проводиться на сьогодні, повністю відповідає нашим фундаментальним факторам... Тому з погляду інструментів у нас є повна можливість продовжувати таку політику і ми не бачимо якоїсь необхідності її змінювати", - сказав Калечиць.
Не оговтавшись від наслідків кризи 2011 року білоруська економіка стагнує на тлі рекордних виплат за зовнішніми боргами.
У 2011 році безуспішні спроби утримати рубль виснажили резерви Нацбанку. Білоруська валюта в підсумку була девальвована на 65%, а інфляція перевищила 100%.
За минулий рік резерви білоруського Нацбанку скоротилися на $1,5 мільярда, а з початку цього року впали ще на $500 мільйонів до $6,15 мільярдів.
Читайте такожІнфляція в Білорусі за 2 місяці склала 3,6% при річному прогнозі 11%