У Білорусі не будуть послаблювати рубль через Росію та Україну

Національний банк Білорусі не думає про девальвацію білоруського рубля, незважаючи на послаблення національних валют у сусідніх Росії та Україні, на частку яких припадає понад половину білоруського експорту.

Про це сказав заступник голови Нацбанку Сергій Калечиць, на форумі Cbonds в Білорусії, передає "Рейтер".

З початку року білоруський рубль зміцнився майже на 7% до російського і на 19% щодо гривні.

До того ж минулого року, за даними Белстата, Білорусь експортувала в Росію і Україну товарів на $21 мільярд, при загальному обсязі експорту в $37 мільярдів.

"Політика, яка проводиться на сьогодні, повністю відповідає нашим фундаментальним факторам... Тому з погляду інструментів у нас є повна можливість продовжувати таку політику і ми не бачимо якоїсь необхідності її змінювати", - сказав Калечиць.

Не оговтавшись від наслідків кризи 2011 року білоруська економіка стагнує на тлі рекордних виплат за зовнішніми боргами.

У 2011 році безуспішні спроби утримати рубль виснажили резерви Нацбанку. Білоруська валюта в підсумку була девальвована на 65%, а інфляція перевищила 100%.

За минулий рік резерви білоруського Нацбанку скоротилися на $1,5 мільярда, а з початку цього року впали ще на $500 мільйонів до $6,15 мільярдів.

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