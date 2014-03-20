Голова митної служби підтвердив, що Росія блокує українські товари на кордоні

«Так, я інформацію цю отримав, але я ще не був на робочому місці. Зараз працюють мої колеги для того, щоб повністю з'ясувати цю ситуацію», - повідомив він агентству УНІАН.

За словами Науменка, він направив одного з керівників департаменту митної справи в пункти пропуску, де простоюють машини з українською продукцією.

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«З питань українсько-російського кордону я відрядив одного з керівників департаменту (митної справи - УНІАН) для того, щоб ми тримали ситуацію під контролем», - сказав глава митниці.

При цьому він не зміг відповісти, в чому саме полягає проблема на українсько-російській митниці, які претензії звучать з російського боку і що служба має намір робити для вирішення цієї проблеми.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 березня, представники українських транспортних компаній заявили про те, що Росія повністю закрила свої кордони для української продукції. При цьому працівники митниці жодних пояснень перевізникам не надають.