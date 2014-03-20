РФ може заборонити закупівлю імпортного медобладнання у відповідь на санкції

Під заборону, наприклад, потраплять томографи, мамографи, стоматологічні лампи та пристрої для переливання крові - іноземного виробництва. Постанову було розроблено Міністерством промисловості і торгівлі, щоб захиститися від можливих економічних санкцій з боку Євросоюзу і США.

Про це повідомляє телеканал "Дождь".

У проекті постанови сказано, що вона ухвалюється для захисту внутрішнього російського ринку від зайвої залежності від іноземного обладнання.

Читайте такожЛавров телефоном лякав Керрі санкціями Росії

Згідно із проектом, на бюджетні гроші державні медичні установи зможуть купувати лише товари, вироблені в Росії, Білорусі та Казахстані, тобто на території Митного Союзу. Також під заборону потрапляє продукція, якщо більше половини її компонентів іноземного виробництва. До постанови програми додається довгий перелік товарів, на які вона поширюється: від вати і хірургічних голок до томографів, мамографів, інкубаторів для новонароджених, різної стоматологічної апаратури та пристроїв для переливання крові.

Читайте такожНавальний запропонував Заходу свій список санкцій проти РФ

На громадське обговорення постанови виділили 15 днів, воно триватиме до 21 березня. Документ може набути чинності вже першого квітня.

Почесний президент Товариства фахівців доказової медицини Кирило Данішевський каже, що з економічної точки зору у прийнятті цієї заборони нічого сенсаційного немає. Проблема в тому, що документ готують без оцінки незалежних експертів. Російське обладнання, яке є, і так гірше за іноземне, а в умовах відсутності конкуренції воно ще й подорожчає. Страждати будуть пересічні пацієнти.