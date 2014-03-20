Кабмін повинен подати зміни до бюджету до понеділка - Турчинов

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов зазначив, що уряд до понеділка має подати до парламенту антикризові законопроекти та зміни до бюджету. Про це він повідомив на засіданні парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, він повідомив, що уряд працює зараз над пакетом законопроектів і зокрема над зміни до бюджету на поточний рік.

Турчинов наголосив, що «ситуація в економіці України критична, і це – м’яко кажучи».

Він закликав керівників комітетів активізувати свою роботу і працювати разом з урядом над антикризовими законопроектами, щоб в понеділок ці законопроекти включити до порядку денного ВР, а 25 березня «почати приймати рішення – дуже важкі рішення, я попереджаю».

Він також повідомив, що завтра об 11.00 буде зустріч керівників фракцій, депутатських груп та керівників комітетів парламенту з економічним блоком Кабінету міністрів України, «де всі ці питання ми будемо обговорювати».

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