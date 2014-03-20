Російська митниця пояснила, чому закрито кордон для українських товарів

Федеральна митна служба Росії посилила вибірковий контроль за переміщенням товарів з України.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на прес-службу російського відомства.

"Посилено вибірковий контроль на кордоні з Україною, оскільки ми володіємо інформацією, що в нинішній ситуації можуть переміщуватися через кордон заборонені предмети, включаючи зброю", - йдеться в повідомленні.

Він підкреслив, що про посилення митного режиму не йдеться.

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Як повідомляв УНІАН, 19 березня представники українських транспортних компаній заявили про те, що Росія повністю закрила свої кордони для української продукції. При цьому працівники митниці жодних пояснень перевізникам не надавали.