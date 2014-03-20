Альфа-банк закриє угоду з купівлі Банку Кіпру

У четвер, 20 березня, відбудуться збори акціонерів Банку Кіпру, на якому обговорюватиметься питання угоди між кіпріотами і Альфа-банком (Україна), який у січні підписав угоду про купівлю фінансової групи Банку Кіпру (до структури угоди входять також 100% акцій факторингової компанії "Ікос Фінанс") за 225 млн євро, пише ZN.UA.

Альфа-банк вже перерахував аванс у розмірі 35 млн євро і проводить дью-ділідженс портфеля Банку Кіпру. Однак у кіпріотів виникли побоювання в тому, що угода буде закрита через складну економічну сиутацію в Україні.

Зокрема, вже розірвані або знаходяться на межі розірвання домовленості між власником Дельта Банку Миколою Лагуном і акціонерами Марфін Банку (раніше - Морський транспортний банк), а також угода з придбання Group DF Дмитра Фірташа Правекс-банку, який належить поки італійській групі Intesa SanPaolo.

Проте в Альфі переконують, що збираються виконати свої зобов'язання з придбання Банку Кіпру. У коментарі президент Альфа-банку Олександр Луканов відмовився коментувати угоду посилаючись на умови конфіденційності, проте зазначив, що "Альфа не відмовилася від своїх намірів інвестувати в Україну, навпаки з'явилися нові привабливі пропозиції".

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