Посол Франції: ЄС не буде просто так давати гроші Україні

Європейський Союз буде надавати фінансову допомогу Україні лише під конкретні проекти, просто так гроші давати ніхто не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив посол Франції в Україні Алан Ремі.

“Ми просимо українську владу, щоб, на відміну від попередніх років, міжнародна допомога надавалася на основі запитів. Ми не витратили занадто багато грошей ні на що, коли наші партнери в Україні брали гроші і не співпрацювали з нами. Зараз ми сподіваємося, що наші партнери повернуться до співпраці”, - сказав посол Франції.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу оголосивпро виділення Києву пакету допомоги з боку ЄСв 11 млрд євро, з яких 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, ЄБРР повинен надати 5 млрд євро, і 3 млрд євро повинні надійти від Європейського інвестиційного банку.

У 2010 році Євросоюз виділив Україні 610 млн євро, але кошти не пішли через відсутність програми співпраці Києва з МВФ і брак економічних реформ в Україні.

19 березня Єврокомісія затвердила виділення Україні 1 млрд євро допомоги додатково до виділених у 2010 році 610 млн євро макрофінансової допомоги.

"Єврокомісія затвердила виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги в додаток до 610 млн євро", - повідомив журналістам віце-президент Єврокомісії Оллі Рен.

"Умови допомоги ЄС - структурні реформи і порядок в управлінні державними фінансами і боротьба з корупцією", - повідомив віце-президент Єврокомісії.

За словами Рена, перший транш у 100 млн євро буде доступний Києву одразу після досягнення угоди про відновлення фінансування з боку МВФ, 500 млн євро - на протязі короткого часу після першого траншу, а 1 млрд євро до кінця цього року.

Рен висловив надію на швидке затвердження пакету фінансової допомоги Україні Європарламентом.