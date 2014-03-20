Українські прикордонники запевняють, що РФ уже пропускає вантажівки з товарами

Як наголошується в повідомленні, з опівночі 20 березня контролюючими органами РФ у пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка», «Плетенівка», «Чугунівка», «Піски», що в Харківській області, було припинено оформлення транспортних засобів української реєстрації з вантажем вітчизняного виробництва.

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У пункт пропуску «Гоптівка» були повернуті з Росії 40 вантажних автомобілів. Крім того, на ранок в пунктах пропуску було накопичення більш як 130 вантажівок, які чекали на оформлення та пропуск через кордон.

Співробітниками Держприкордонслужби у взаємодії з представниками Державної автомобільної інспекції проводилась роз’яснювальна робота з водіями вантажних автомобілів з доведенням інформації про припинення пропуску вантажів на територію РФ. Спільні наряди для роз’яснень функціонують на стаціонарних постах ДАІ перед пунктом пропуску «Гоптівка» та на виїзді з міста Харкова на Бєлгородському шосе.

По даній ситуації були проінформовані керівництво Харківської облдержадміністрації, УМВС та УСБУ України в Харківській області, обласної прокуратури.

За інформацією прикордонників, сьогодні об 11.30 відновився пропуску вантажівок, що прямували до Росії з вітчизняними товарами через українсько-російський кордон.

Як повідомляв УНІАН, учора, 19 березня, представники українських транспортних компаній заявили про те, що Росія повністю закрила свої кордони для української продукції.