Крим заборгував українським банкам 16,6 млрд гривень

Українські банки на 1 лютого 2014 року надали позичальникам Криму кредити на суму 16,6 млрд грн, що становить 1,8% їх загального кредитного портфеля, повідомила прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Згідно з повідомленням, банки досить активно розвивали бізнес в цьому регіоні і кількість банківських точок продажів, розташованих у Криму, за станом на 1 лютого 2014 року становила 1213 точок (6,3% від їх загальної кількості в Україні).

«Враховуючи нестабільність політичної ситуації в окремих регіонах України, забезпечення безперебійної та ефективної роботи банківської системи в поточних умовах вимагає від банкірів не тільки обережності і виваженості у прийнятті рішень, але й уміння швидко реагувати на постійно змінне зовнішнє середовище і приймати рішення в умовах великої кількості факторів невизначеності», - йдеться в повідомленні асоціації.

На думку банкірів, істотним фактором невизначеності є також ситуація в ряді південних і східних регіонів країни, беручи до уваги, що деякі з них є активними споживачами банківських послуг. За даними НАБУ, частка кредитного портфелю позичальників Донецької області становить 6,2% від загального портфеля банківської системи, Одеської - 4,8%, Харківської - 3,3%.

«Той факт, що більшість банків стабільно працює навіть в такій складній ситуації, підтверджує достатню фінансову стійкість банківської системи України та високий професіоналізм банківського менеджменту», - відзначили банкіри.

На думку НАБУ, одним з істотних ризиків на даний момент також є можливе погіршення платоспроможності ряду позичальників, пов'язане зі складною політичною і економічною ситуацією.

Як повідомляв УНІАН, 1 млн 233 тис. осіб, або 96,77% виборців, які взяли участь у незаконному референдумі в Криму 16 березня, висловилися за приєднання регіону до Росії

18 березня в Кремлі «Договір між РФ і Республікою Крим про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів» підписав президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, незаконний голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.

У свою чергу МЗС України заявив, що підписання зазначеної угоди про приєднання Криму до РФ «не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом».

Банки тимчасово призупиняють видачу кредитів на півострові, зокрема «ПриватБанк» тимчасово зупинив роботу своїх відділень на території республіки через дефіцит готівкових коштів та правову невизначеність роботи банків на півострові, UniCredit Bank тимчасово заблокував кредитні ліміти на картах клієнтів в Криму.