Гривня знизилася до 10,40 грн/дол.

У четвер, 20 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 10,3500/10,4000 грн/дол. з 10,2800/10,3800 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні щодо євро до закриття торгів встановилися на рівні 14,2375/14,3125 грн/євро порівняно з 14,1835/14,3275 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3829/1,3831, а до 15:30 впали до 1,3760/1,3762.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів встановилися на рівні 0,2860/0,2875 грн/рубль проти 0,2840/0,2868 грн/рубль, на 12:00.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,0730 (+0.1770).

Як повідомляв УНІАН, у середу, 19 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 10,1000/10,2000 грн/дол., щодо євро - на рівні 14,0600/14,2035 грн/євро, щодо російського рублю - на рівні 0,2798/0,2820 грн/рубль.

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