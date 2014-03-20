Місія МВФ продовжить роботу в Україні до 25 березня

Місія Міжнародного валютного фонду, яка працює в Києві з 4 березня, перенесла дату завершення своєї роботи в Україні з 21 на 25 березня, йдеться в заяві голови місії Ніколая Георгієва, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Фаза роботи, присвячена збору та аналізу інформації, завершилася 14 березня. І на прохання керівництва МВФ місія почала переговори з владою України за програмою економічних реформ, підтримку якій міг би надати МВФ», - йдеться в заяві.

Як підкреслюється в документі, місія досягла значного прогресу в обговоренні економічної політики, яка дозволить вивести Україну на шлях економічних реформ, правильного управління й сталого розвитку, одночасно забезпечивши захист бідних і вразливих верств населення. «Наше співробітництво з українською владою було відмінним. Комплексна програма реформ уряду охоплює широкий спектр питань, і для забезпечення подальшого прогресу в обговоренні програми необхідно виконати додаткову роботу. Місія планує закінчити свою роботу 25 березня», - підкреслюється в заяві.

Раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак повідомив, що остаточні рішення щодо співробітництва з МВФ Кабмін прийме вже до кінця тижня. За словами Шлапака, перший «драфт» програми співробітництва буде підготовлений до кінця роботи місії МВФ в Україні й до саміту ЄС – 21 березня, під час якого, як очікується, Україна та ЄС підпишуть політичну частину Угоди про асоціацію.

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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила активний діалог із Міжнародним валютним фондом в лютому 2014 року – після призначення нового складу уряду. Впродовж 2013 року в Україні працювали дві технічні місії МВФ, які виконували, швидше, оціночну функцію - рішення про фінансування економіки України за підсумками роботи обох місій так і не було ухвалено.

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У грудні 2013 року фахівці фонду відзначали, що макроекономічна політика, що проводилася на той момент владою України, посилювала значні зовнішні та фіскальні дисбаланси, а також багато в чому поглиблювала рецесію.

На думку експертів МВФ, Україні була потрібна фіскальна консолідація й значне скорочення бюджетних витрат із одночасною раціоналізацією роботи сектора державних закупівель. Влада України мала провести істотні реформи в енергетичному секторі, в першу чергу в сфері тарифного утворення, а також вжити низку заходів щодо покращення ділового клімату.