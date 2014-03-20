Мільйони на чартери для чиновників віддадуть армії

Кабінет міністрів на засіданні 19 березня прийняв рішення перерахувати у резервний фонд держбюджету 150 млн грн, що передбачалися на чартерні перевезення чиновників.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це міністр Кабінету міністрів Остап Семерак поінформував на брифінгу.

«Із Резервного фонду кошти підуть на потреби української армії», - уточнив міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Семерак заявив, що уряд ухвалив рішення про відмову від замовлення чартерних рейсів для чиновників, що дозволить зекономити 150 млн грн бюджетних коштів.

Семерак наголосив, що прем'єр та інші урядовці відмовились від практики користування чартерними рейсами, і на міжнародні переговори, які відбуваються у даний час, усі чиновники літають рейсовими літаками в салонах економ-клас.