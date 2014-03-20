Нацбанк розширив права банків-нерезидентів з купівлі валют за гривню

Національний банк України дозволив банкам-нерезидентам, національна валюта яких входить до 2-ї та 3-ї груп класифікатора іноземних валют та банківських металів, купувати гривні за будь-яку іноземну валюту в межах відповідної групи класифікатора, не обмежуючи таку покупку нацвалютою банку-нерезидента.

Відповідна норма закріплена в постанові НБУ №45 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України".

«Удосконалення нормативно-правової бази Національного банку України, яка визначає порядок проведення операцій за кореспондентськими рахунками банків-нерезидентів, відкритих в уповноважених банках, дозволить уповноваженим банкам України ефективно підтримувати на належному рівні кореспондентські відносини з банками-нерезидентами», - йдеться в повідомленні регулятора.

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Довідка УНІАН. У першу групу класифікатора іноземних валют та банківських металів включені вільно конвертовані валюти, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями та продаються на головних валютних ринках світу. Це такі валюти, як австралійські долари, англійські фунти стерлінгів, датські крони, долари США, канадські долари, японські ієни, євро, СПЗ та інші. Право Нацбанку визначати валюти інвестування передбачено Законом України «Про режим іноземного інвестування». У другу і третю групи включені валюти, які менше використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями.

